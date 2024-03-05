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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ и командующего ЧФ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине, говорится в пресс-релизе суда.

"Сегодня 5 марта 2024 года Палата предварительного производства II Международного уголовного суда (...) выдала ордера на арест двух лиц: Сергея Ивановича Кобылаша и Виктора Николаевича Соколова в контексте ситуации на Украине за предполагаемые преступления, совершенные в период как минимум с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года", - отмечается в нем.

Генерал-лейтенант Кобылаш занимает должность командующего дальней авиацией с 2016 года. Адмирала Соколова назначили командующим Черноморским флотом в сентябре 2022 года.

МУС Виктор Соколов Сергей Кобылаш
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