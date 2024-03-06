Ростехнадзор выяснит причины техногенного взрыва на ТЭЦ в Туве

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Енисейское управление Ростехнадзора приступило к расследованию причин аварии в котельной в городе Шагонаре Республики Тува, сообщает пресс-служба ведомства.

"В Шагонаре 6 марта произошел техногенный взрыв в здании котельной ГУП РТ "Управляющая компания ТЭК 4". Енисейским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по техническому расследованию причин аварии", - говорится в сообщении.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел утром в среду. По последним данным Минздрава РФ, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них - в тяжелом состоянии.

Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Прокуратура республики инициировала проверку.

Власти Тувы ввели в республике режим ЧС регионального значения.