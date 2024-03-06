Пожар на ТЭЦ в Туве полностью потушен

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел утром в среду. По последним данным Минздрава РФ, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них - в тяжелом состоянии.

Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Прокуратура республики инициировала проверку, а Ростехнадзор начал расследование причин "технологического взрыва".

Власти Тувы ввели в республике режим ЧС регионального значения.