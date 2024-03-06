Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Пострадавшие на ТЭЦ в Туве будут доставлены в московские медучреждения

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Санавиация МЧС РФ доставит в Москву пострадавших на ТЭЦ в Тыве, сообщила пресс-служба министерства в среду.

"Глава МЧС РФ поручил оказать всю необходимую помощь жителям Республики Тыва, пострадавшим в результате происшествия на ТЭЦ. (...) Санавиация МЧС доставит в московские лечебные учреждения пострадавших. Самолет Ил -76 МЧС РФ вылетел из Москвы в Кызыл", - говорится в сообщении.

В РоссииПожар на ТЭЦ в Туве полностью потушенЧитать подробнее

Данное решение было принято на внеочередном заседании правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС РФ Александра Куренкова.

Отмечается, что вылетевший в Кызыл борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета. На борту находятся врачи отряда "Центроспас" МЧС РФ, психологи центра экстренной психологической помощи ведомства и специалисты Минздрава РФ.

"Кроме того в готовность приведены два самолета для доставки модульных котельных и тепловых пушек в город Кызыл", - добавили в министерстве.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел утром в среду. По последним данным Минздрава РФ, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них - в тяжелом состоянии.

Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Прокуратура республики инициировала проверку, а Ростехнадзор начал расследование причин "технологического взрыва".

Власти Тувы ввели в республике режим ЧС регионального значения.

Кызыл МЧС РФ Тува Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В СК возможной причиной пожара на ТЭЦ в Шагонаре назвали скопление угольных газов

Блогер Евгений Савин заочно арестован по делу о повторной дискредитации ВС РФ

После отказа от встречи с Лавровым МИД спросил европейских послов об их планах

После отказа от встречи с Лавровым МИД спросил европейских послов об их планах

Возможность пересдать ЕГЭ в год сдачи может появиться уже в июне 2024 года

Возможность пересдать ЕГЭ в год сдачи может появиться уже в июне 2024 года

В Думу внесли поправки о судьбе уголовно осужденных, заключивших военный контракт

Новую программу модернизации ЖКХ в России утвердят в ближайшие месяцы

Новую программу модернизации ЖКХ в России утвердят в ближайшие месяцы

МИД РФ заявил о последствиях размещения ядерного оружия США на севере Европы

Соглашения о сдерживании роста цен на продовольствие заключены в 34 регионах РФ

Соглашения о сдерживании роста цен на продовольствие заключены в 34 регионах РФ

Песков отметил, что РФ не признает ордеров МУС на арест российских командующих

Песков отметил, что РФ не признает ордеров МУС на арест российских командующих

В Шагонаре после пожара на ТЭЦ отопление обещают вернуть в среду вечером

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });