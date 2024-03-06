Пострадавшие на ТЭЦ в Туве будут доставлены в московские медучреждения

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Санавиация МЧС РФ доставит в Москву пострадавших на ТЭЦ в Тыве, сообщила пресс-служба министерства в среду.

"Глава МЧС РФ поручил оказать всю необходимую помощь жителям Республики Тыва, пострадавшим в результате происшествия на ТЭЦ. (...) Санавиация МЧС доставит в московские лечебные учреждения пострадавших. Самолет Ил -76 МЧС РФ вылетел из Москвы в Кызыл", - говорится в сообщении.

Данное решение было принято на внеочередном заседании правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС РФ Александра Куренкова.

Отмечается, что вылетевший в Кызыл борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета. На борту находятся врачи отряда "Центроспас" МЧС РФ, психологи центра экстренной психологической помощи ведомства и специалисты Минздрава РФ.

"Кроме того в готовность приведены два самолета для доставки модульных котельных и тепловых пушек в город Кызыл", - добавили в министерстве.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел утром в среду. По последним данным Минздрава РФ, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них - в тяжелом состоянии.

Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Прокуратура республики инициировала проверку, а Ростехнадзор начал расследование причин "технологического взрыва".

Власти Тувы ввели в республике режим ЧС регионального значения.