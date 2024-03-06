Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Общероссийское тестирование ДЭГ перед выборами президента завершилось

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Общероссийское тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 28 регионах перед выборами президента РФ завершилось, сбоев и жалоб не зафиксировано, сообщил председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов.

"Завершилось тестирование системы ДЭГ, закончилось голосование в Калининграде. Сейчас идет подведение итогов, подписание протоколов", - сказал Артамонов журналистам в среду.

"В течение тестирования не было каких-либо зафиксированных сбоев, не было каких-то жалоб по существу, то есть система работала стабильно", - отметил он.

Ранее Артамонов сообщил, что более 500 тыс. человек приняли участие в общероссийском тестировании.

Тестирование федеральной платформы ДЭГ перед выборами президента РФ стартовало 5 марта в 08:00 утра и продлилось до 16:00 6 марта по местному времени каждого из регионов-участников.

Механизм дистанционного голосования будет применяться на президентских выборах в 28 регионах на федеральной платформе, а в Москве - на собственной столичной платформе.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

ДЭГ Олег Артамонов Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Снижение цен на яйца в России с 27 февраля по 4 марта ускорилось до 0,7%

Пятеро погибли при подрыве автобуса на мине в Кировске в ЛНР

Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в перечень террористов и экстремистов

Песков назвал уходящую в отставку Нуланд талантливым дипломатом

Песков назвал уходящую в отставку Нуланд талантливым дипломатом

В СК возможной причиной пожара на ТЭЦ в Шагонаре назвали скопление угольных газов

Блогер Евгений Савин заочно арестован по делу о повторной дискредитации ВС РФ

После отказа от встречи с Лавровым МИД спросил европейских послов об их планах

После отказа от встречи с Лавровым МИД спросил европейских послов об их планах

Возможность пересдать ЕГЭ в год сдачи может появиться уже в июне 2024 года

Возможность пересдать ЕГЭ в год сдачи может появиться уже в июне 2024 года

В Думу внесли поправки о судьбе уголовно осужденных, заключивших военный контракт

Новую программу модернизации ЖКХ в России утвердят в ближайшие месяцы

Новую программу модернизации ЖКХ в России утвердят в ближайшие месяцы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });