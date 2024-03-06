Общероссийское тестирование ДЭГ перед выборами президента завершилось

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Общероссийское тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 28 регионах перед выборами президента РФ завершилось, сбоев и жалоб не зафиксировано, сообщил председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов.

"Завершилось тестирование системы ДЭГ, закончилось голосование в Калининграде. Сейчас идет подведение итогов, подписание протоколов", - сказал Артамонов журналистам в среду.

"В течение тестирования не было каких-либо зафиксированных сбоев, не было каких-то жалоб по существу, то есть система работала стабильно", - отметил он.

Ранее Артамонов сообщил, что более 500 тыс. человек приняли участие в общероссийском тестировании.

Тестирование федеральной платформы ДЭГ перед выборами президента РФ стартовало 5 марта в 08:00 утра и продлилось до 16:00 6 марта по местному времени каждого из регионов-участников.

Механизм дистанционного голосования будет применяться на президентских выборах в 28 регионах на федеральной платформе, а в Москве - на собственной столичной платформе.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта.