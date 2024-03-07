Дума обсудит обращение к Бундестагу в связи с утечкой разговора немецких офицеров

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил о внесении в Госдуму проекта обращения к парламентариям Германии в связи с обнародованием информации об обсуждении немецким военным командованием поставок на Украину крылатых ракет Taurus и их использования для ударов по Крымскому мосту.

"Проект обращения к Бундестагу в связи с утечкой разговора немецких офицеров внесен в Госдуму. Предлагаем вынести вопрос на обсуждение 12 марта", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.

По его словам, в проекте обращения депутаты Государственной думы призывают Бундестаг не допустить "действий, втягивающих Германию в вооруженный конфликт на стороне фашистско-террористического украинского режима".

"Многочисленные факты, свидетельствующие о применении Украиной западных вооружения и боеприпасов, а также об участии военнослужащих США, Великобритании, Франции и других стран НАТО, включая Германию, в боевых действиях на Украине, в том числе в качестве инструкторов и военных специалистов, занимающихся обслуживанием сложной военной техники, дают все основания утверждать о достоверности и крайней опасности планов, вынашиваемых руководством бундесвера", - говорится в документе.

Депутаты Госдумы призывают Бундестаг провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины.

Также парламентарии напоминают о Договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года, "согласно которому с немецкой земли будет исходить только мир, а действия, могущие и преследующие цель разрушить мир между народами, в особенности подготовка к ведению наступательной войны, являются антиконституционными и наказуемыми".

"Государственная дума убеждена, что успешный многолетний опыт советско-германского и российско-германского урегулирования, здравомыслие немецкого народа и парламентариев, выражающих его волю, позволят предотвратить катастрофу прямого вооруженного противоборства между Германией и Россией, приблизят начало взаимовыгодного политического диалога во имя мира и благополучия в Европе", - говорится в проекте обращения.