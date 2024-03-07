Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Дума обсудит обращение к Бундестагу в связи с утечкой разговора немецких офицеров

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил о внесении в Госдуму проекта обращения к парламентариям Германии в связи с обнародованием информации об обсуждении немецким военным командованием поставок на Украину крылатых ракет Taurus и их использования для ударов по Крымскому мосту.

В миреШольц отверг поставку Киеву ракет Taurus, если для атаки потребуются военные ФРГШольц отверг поставку Киеву ракет Taurus, если для атаки потребуются военные ФРГЧитать подробнее

"Проект обращения к Бундестагу в связи с утечкой разговора немецких офицеров внесен в Госдуму. Предлагаем вынести вопрос на обсуждение 12 марта", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.

По его словам, в проекте обращения депутаты Государственной думы призывают Бундестаг не допустить "действий, втягивающих Германию в вооруженный конфликт на стороне фашистско-террористического украинского режима".

"Многочисленные факты, свидетельствующие о применении Украиной западных вооружения и боеприпасов, а также об участии военнослужащих США, Великобритании, Франции и других стран НАТО, включая Германию, в боевых действиях на Украине, в том числе в качестве инструкторов и военных специалистов, занимающихся обслуживанием сложной военной техники, дают все основания утверждать о достоверности и крайней опасности планов, вынашиваемых руководством бундесвера", - говорится в документе.

В миреВ ФРГ назвали причиной утечки беседы немецких офицеров ошибку участника разговораВ ФРГ назвали причиной утечки беседы немецких офицеров ошибку участника разговораЧитать подробнее

Депутаты Госдумы призывают Бундестаг провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины.

Также парламентарии напоминают о Договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года, "согласно которому с немецкой земли будет исходить только мир, а действия, могущие и преследующие цель разрушить мир между народами, в особенности подготовка к ведению наступательной войны, являются антиконституционными и наказуемыми".

"Государственная дума убеждена, что успешный многолетний опыт советско-германского и российско-германского урегулирования, здравомыслие немецкого народа и парламентариев, выражающих его волю, позволят предотвратить катастрофу прямого вооруженного противоборства между Германией и Россией, приблизят начало взаимовыгодного политического диалога во имя мира и благополучия в Европе", - говорится в проекте обращения.

Госдума Германия Бундестаг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД потребовал от посла США прекратить содействие нежелательным НКО

В Казанском танковом училище случился пожар из-за неисправной проводки

Акционеры Polymetal одобрили продажу российских активов

"Газпром" в российском суде хочет взыскать $935 млн с польской Orlen

РЖД завершили восстановительные работы на ж/д мосту под Самарой после ЧП

РЖД завершили восстановительные работы на ж/д мосту под Самарой после ЧП

Минобороны РФ заявило о поражении шести дронов ВСУ над тремя регионами за ночь

Ракетную опасность объявили в Белгородской области

Ракетную опасность вновь объявили в Курской области

Система ПВО сбила два дрона ВСУ над Тульской областью

МВД РФ объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана

МВД РФ объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });