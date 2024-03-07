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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Суд взыскал с главы эзотерического ордена 800 тысяч рублей в пользу потерпевших

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Красносельский суд Петербурга взыскал с главы эзотерического "Ордена Пути" Гайвы Тихомировой в общей сложности 800 тысяч рублей компенсации вреда в пользу четырех потерпевших, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Суд установил, что Тихомирова вовлекла потерпевших в "Орден пути" и внушила, что нужно приобрести защитные купола, которые уберегут от всех горестей жизни.

"Кроме того, потерпевшие вносили в организацию ежемесячные платежи, а в случае отказа к ним применялась физическая сила, - пересказала Лебедева. - Члены ордена участвовали в выездах или порталах. Отказ, по словам Тихомировой, приближал точку смерти, а побои были искуплением перед высшими силами. В качестве давления Тихомирова использовала своего тибетского мастифа, который кусал непослушных".

За счет применения специальных техник у потерпевших "разрушалась привычная смысловая структура сознания, возникала выраженная потеря автономии и развитие зависимости от оценок лидера", сказано в сообщении.

Каждой потерпевшей суд присудил по 200 тысяч рублей.

Летом 2021 года Тихомирова и ее помощница Татьяна Баранова (Тайрис) были признаны виновными в многомиллионном мошенничестве и приговорены к 5,5 и 3 годам колонии строгого режима.

Установлено, что в 2006 году Тихомирова создала оккультную организацию "Орден Пути", в рамках которой проводила платные консультации и тренинги. Клиентом мог стать только человек с высшим образованием, купивший "защитный купол" стоимостью до 20 тыс. евро; для коммерческих организаций цена "купола" доходила до 300 тысяч евро. Магистр Гайва и Тайрис обещали потерпевшим передавать вырученные деньги в официальные православные организации, однако распоряжались ими по собственному усмотрению. Установлено, что жертвами мошенничества стали девять человек, общий ущерб оценивается в пределах 15 млн рублей.

Петербург Татьяна Баранова Орден Пути Красносельский суд Гайва Тихомирова
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