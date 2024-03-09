Что произошло за день: суббота, 9 марта

Новые особые экономические зоны в России, планы Армении вступить в ЕС и новый лидер РПЛ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России появятся еще три особые экономические зоны: в Мордовии, Ростовской и Тверской областях. Также принято решение о расширении двух действующих ОЭЗ (в Калужской и Липецкой областях).

- Глава МИД Армении заявил, что в стране активно обсуждается идея вступления в ЕС. Арарат Мирзоян сказал, что ЕС, США содействуют демократическим реформам и институциональным преобразованиям в стране. Также он сообщил, что Армения стремится к подписанию соглашения о мире с Азербайджаном, но видит риск притязаний азербайджанской стороны на территории.

- Премьер-министр Польши не убедил фермеров прекратить протесты против сельхозпродукции Украины. Фермеры сообщили, что Туск попросил их подождать до 15 марта, когда он поднимет ряд важных для них тем на уровне ЕС.

- Сэм Альтман вернулся в совет директоров OpenAI после завершения расследования. В прошлом году его внезапно уволили с поста гендиректора компании, но вскоре вернули на фоне негодования сотрудников, пригрозивших также уйти из компании.

- "Зенит" разгромил "Урал" и стал лидером РПЛ. "Краснодар", который накануне проиграл "Ростову", опустился на вторую строчку.