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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Досрочно на президентских выборах проголосовали 1,42 млн россиян

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - На президентских выборах в 39 регионах России досрочно проголосовали около 1 419 396 избирателей, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она напомнила, что досрочное голосование проводится с 25 февраля по 14 марта.

Из проголосовавших досрочно это сделали на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, 1 396 062 избирателя. На судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, проголосовали 23 334 избирателя.

Центризбирком Элла Памфилова
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