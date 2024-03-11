Досрочно на президентских выборах проголосовали 1,42 млн россиян

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - На президентских выборах в 39 регионах России досрочно проголосовали около 1 419 396 избирателей, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она напомнила, что досрочное голосование проводится с 25 февраля по 14 марта.

Из проголосовавших досрочно это сделали на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, 1 396 062 избирателя. На судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, проголосовали 23 334 избирателя.