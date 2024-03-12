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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Российские военнослужащие в Сирии досрочно проголосовали на выборах президента

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В пункте базирования ВМФ России в сирийском Тартусе прошло досрочное голосование на выборах президента РФ, сообщили в Минобороны.

В голосовании "приняли участие экипажи боевых и вспомогательных кораблей Черноморского и Тихоокеанского флотов, военнослужащие и гражданский персонал российской группировки войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике", говорится в сообщении.

Минобороны опубликовало видеокадры с избирательного участка.

"Избирательный процесс был организован в соответствии с Федеральным законом "О выборах президента Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Минобороны ВМФ России Тартус Сирия
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