Нижегородский аэропорт "Стригино" утром ограничивал работу

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Утром нижегородский аэропорт "Стригино" временно ограничивал прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Временные ограничения в "Стригино" действовали с 05:04 до 07:59 по Москве. За время их действия на запасной аэродром ушло одно воздушное судно. С 08:00 по Москве "Стригино" работает штатно, - говорится в сообщении. - Меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".

Представитель нижегородского аэропорта уточнил "Интерфаксу", что "один рейс из Шарм-эль-Шейха был перенаправлен на запасной аэродром в Казань". Он подтвердил, что теперь аэропорт уже работает штатно.