В промзоне под Нижним Новгородом ликвидировали возгорание после атаки дрона

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения окончательно ликвидировали возгорание на установке завода в Кстовской промзоне под Нижним Новгородом, которая загорелась во вторник утром после атаки беспилотника, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Возгорание ликвидировали. По данным Роспотребнадзора, в воздухе в зоне жилой застройки превышений ПДК загрязняющих веществ не установлено", - написал он в своем телеграмм-канале.

Глава региона также поблагодарил "всех за оперативную и слаженную работу".

Ранее Никитин сообщал, что во вторник утром на объект ТЭК в Кстовской промзоне была совершена атака беспилотных летательных аппаратов.

Позже он сообщил о локализации возгорания. В 10:57 было ликвидировано открытое горение.

Горьковская железная дорога (филиал РЖД) сообщала, что участие в тушении возгорания на территории завода в промзоне в г. Кстово принимал пожарный поезд.

Росавиация сообщала, что работа нижегородского аэропорта ограничивалась с 05:04 до 07:59 мск. Отмечалось, что "меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".