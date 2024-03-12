Курский губернатор сообщил о попытке диверсантов проникнуть в регион

Попытка была отбита

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о неудачной попытке диверсантов перейти границу на территории области.

"Была попытка прорваться диверсионной разведывательной группы, был стрелковый бой. Но никакого прорыва не было", - сообщил он.

Прошедшую ночь он назвал неспокойной для региона.

"Сбиты 11 украинских БПЛА. До сих пор не снята ракетная опасность, - написал губернатор. - На данный момент со стороны Украины ведется обстрел поселка Теткино Глушковского района. К сожалению, там есть пострадавший. Местный житель получил лёгкое ранение, ему оказана необходимая помощь".

Ранее Минобороны сообщило об 11 дронах самолетного типа, сбитых ночью в Курской области. Сигнал ракетной опасности был включен около 1:30 по Москве.