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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

ФСБ опровергла сообщения о проникновении диверсантов в Белгородскую и Курскую области

С 10 марта пресечено несколько попыток украинских диверсантов проникнуть в эти регионы, отмечает спецслужба

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В ФСБ опровергли информацию о проникновении диверсантов в Белгородскую и Курскую области.

"В социальных сетях распространяется информация о заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований. Публикуемые сведения не соответствуют действительности", - заявили в спецслужбе.

Ранее во вторник губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о неудачной попытке диверсантов перейти границу на территории области.

В ФСБ отметили, что с 10 марта при попытках проникновения в Белгородскую и Курскую области украинские диверсанты потеряли более сотни человек, шесть танков, французскую артиллерийскую установку Caesar.

"С 10 марта совместно с приданными подразделениями ВС России пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов Российской Федерации",- заявили в спецслужбе.

По данным ФСБ, уничтожено "свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ "Caesar", 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт".

"Нанесение ударов по вооруженным формированиям в украинском приграничье продолжается",- заявили в ФСБ.

Курская область Белгородская область ФСБ
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