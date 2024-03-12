На пострадавшем от беспилотника заводе в Кстове отремонтируют оборудование

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Кстовской промзоне под Нижним Новгородом после пожара на установке завода часть оборудования придется восстановить, заявил в Заксобрании области губернатор региона Глеб Никитин. Пожар на предприятии случился после удара беспилотников.

"К счастью, удалось обойтись без жертв. Безусловно, часть оборудования требует восстановления, чтобы ввести в эксплуатацию. Специалисты уже занимаются установлением ущерба", - сказал Никитин.

Руководителей предприятий, работающих на территории региона, губернатор призвал вместе с Минобороны озаботиться вопросом обеспечения безопасности.

Ранее Никитин сообщил, что утром в Кстовской промзоне беспилотники атаковали объект ТЭК, там случился пожар. Днем пожар потушили.