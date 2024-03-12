Минобороны заявило о ликвидации 234 диверсантов ВСУ, пытавшихся проникнуть в РФ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что российскими военными и пограничниками ликвидированы 234 украинских диверсанта, которые во вторник попытались организовать прорыв в Белгородскую и Курскую области.

"Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера. Нарушений государственной границы не допущено", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В заявлении говорится, что в результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы "Западной" группировки войск и пограничной службы ФСБ украинские диверсионные формирования были отброшены.

По данным Минобороны РФ, во вторник около 03:00 по Москве украинские диверсионные формирования при поддержке танков и другой бронетехники предприняли попытку вторжения на территорию России на трех направлениях: со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, в районах населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

Минобороны РФ заявило, что все эти атаки были отражены. По данным министерства, по противнику нанесли удары российские самолеты, вертолеты, ракетные войска и артиллерия, тяжелые огнеметные системы.

В районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских диверсантов, заявили российские военные.

"На приграничной территории со стороны Украины в районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области ударами авиации ВКС России, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов "Ланцет" уничтожены до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортера", - говорится в сообщении.

"На приграничной территории со стороны Украины в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области грамотными действиями подразделений прикрытия государственной границы, ударами оперативно-тактической и армейской авиации с применением ПТУР "Вихрь" уничтожены более 100 боевиков, пять танков, три боевые машины пехоты Bradley производства США и два автомобиля, выдвигавшиеся по направлению к государственной границе Российской Федерации. Еще одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине", - сообщило Минобороны РФ.

По его информации, с 8:00 до 8:25 отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области.