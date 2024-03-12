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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ у российских границ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российские войска отразили попытку украинских формирований вторгнуться на территорию РФ в Белгородской и Курской областях, заявили в Минобороны России.

"Сегодня утром подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, около 3:00 по московскому времени после интенсивного обстрела украинские формирования при поддержке танков и боевых бронемашин предприняли попытку вторжения на территорию РФ одновременно на трех направлениях в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области.

"Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки ВСУ отражены. По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией", - заявили в министерстве.

"Нарушений государственной границы не допущено", - сказали в Минобороны РФ.

Там отметили, что в ходе боев диверсионные группы понесли "существенные потери" - на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских диверсантов, в районе Нехотеевки - три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино - два танка.

"Кроме того, с 8:00 до 8:25 отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. Понеся значительные потери, противник отброшен", - сказали в военном ведомстве.

Минобороны РФ
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