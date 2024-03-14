Скончался один из пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Туве

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Умер один из пострадавших в результате пожара на ТЭЦ в тувинском городе Шагонаре, сообщил в среду глава республики Владислав Ховалыг.

"К большому сожалению, сегодня оборвалась жизнь Мергена Чечек-ооловича Сарыг-оола. Он наиболее тяжело пострадал во время ЧС на Шагонарской ТЭЦ. Врачи до последнего боролись за его жизнь, ему оказывалась квалифицированная помощь в ожоговом центре Красноярского края, но травмы оказались несовместимы с жизнью", - написал Ховалыг в своем телеграм-канале.

С 2022 года Сарыг-оол работал на ТЭЦ слесарем по ремонту и обслуживанию котельного оборудования. У него остались жена и двое детей.

"Из республиканского бюджета выделим семье 1 миллион рублей, поможем с транспортировкой из Красноярска, а также организацией церемонии прощания", - отметил глава Тувы.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел утром 6 марта. В результате ЧП пострадали 23 человека. Было нарушено теплоснабжение в 62 многоквартирных и 216 частных домах, в которых проживают около 4 тыс. человек, это примерно треть всего населения города.

Власти Тувы ввели режим ЧС регионального значения.

Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также о нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов. Прокуратура региона инициировала проверку, а Ростехнадзор начал расследование причин технологического взрыва.