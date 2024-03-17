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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Решение о восстановлении Шагонарской ТЭЦ в Туве примут после экспертизы

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Эксперты Центрального НИИ строительных конструкций имени Кучеренко ("Научно-исследовательский центр "Строительство") получили образцы металла из конструкций пострадавшей в результате ЧС Шагонарской ТЭЦ, сообщает в воскресенье пресс-служба республиканского правительства.

"На основании результатов визуального обследования, исследования изъятых проб и изучения имеющейся технической документации будет сформировано комиссионное заключение. На основе данного заключения будет решаться вопрос относительно восстановления здания Шагонарской ТЭЦ", - говорится в сообщении.

В ходе исследований специалисты определят химический состав и основные механические свойства стали, из которой изготовлены несущие конструкции ТЭЦ.

Будут исследоваться образцы металла из конструкций, которые находились непосредственно в зоне пожара, а также образцы металла из смежных конструкций - пролетов и галереи.

Отмечается, что на Шагонарской ТЭЦ запущено уже три котла из четырех, для обеспечения теплом социальных и жилых объектов подключены все 13 блочно-модульных котельных, доставленных в республику из других регионов. "Тепло поступает во все 62 многоквартирных дома и 20 социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

В РоссииСкончался один из пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ в ТувеЧитать подробнее

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел утром 6 марта. В результате ЧП пострадали 23 человека, один из них скончался. Было нарушено теплоснабжение в 62 многоквартирных и 216 частных домах, в которых проживают около 4 тыс. человек, это примерно треть всего населения города.

Власти Тувы ввели в республике режим ЧС регионального значения.

Следственное управление Следственного комитета России по республике возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также о нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов. Прокуратура республики инициировала проверку, а Ростехнадзор начал расследование причин технологического взрыва.

Тува Шагонарская ТЭЦ
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