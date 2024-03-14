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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Попавший в аварию на Колыме вертолет перевозил вахтовиков "Полиметалла"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Вахтовики и представители подрядчиков "Омолонской золоторудной компании", "дочки" АО "Полиметалл", были на борту вертолета Ми-8, в четверг совершившего жесткую посадку в Магаданской области, сообщил "Интерфаксу" представитель "Полиметалла".

"Вертолет перевозил вахтовый персонал и представителей подрядных организаций "Омолонской золоторудной компании". Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Сообщить информацию по числу пострадавших пока не готовы – идут поисковые работы, которые осложняются погодными условиями в районе происшествия", - сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что, по предварительным данным, в результате жесткой посадки вертолета погиб один член экипажа, двое получили травмы.

К месту аварии вылетели два вертолета Ми-8АМТ предприятия "Авиация Колымы" с медиками и спасателями на борту. Принято решение доставить в Магадан всех пассажиров, чтобы их обследовали врачи.

Вертолет Ми-8Т "Дальнереченск Авиа", на борту которого находились три члена экипажа и 17 пассажиров, следовал по маршруту "посадочная площадка Кварцевый - аэропорт Омсукчан". Воздушное судно совершило жесткую посадку в 75 км от поселка Эвенск Северо-Эвенского района Магаданской области.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность двигателя. Вертолет в этом году прошел капитальный ремонт, сообщил "Интерфаксу" директор "Дальнереченск Авиа" Сергей Асташкин.

Ми-8 Полиметалл Омолонская золоторудная компания Магаданская область
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