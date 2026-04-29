Пилот разбившегося в 2024 году на Колыме вертолета получил условный срок

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Суд вынес обвинительный приговор пилоту вертолета Ми-8, разбившегося в Магаданской области в марте 2024 года, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Северо-Эвенский районный суд Магаданской области приговорил подсудимого к полутора годам лишения свободы условно, а также на год лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением воздушным транспортом. Приговор вступил в законную силу.

Командир воздушного судна признан виновным по по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). В судебном заседании пилот полностью признал вину.

В суде установлено, что командир воздушного судна неверно оценил метеообстановку при принятии решения о вылете, а также нарушил инструкции по взаимодействию и технологии работы экипажа вертолета. В условиях ограниченной видимости и осадков в полете у вертолета отказали два двигателя, воздушное судно потерпело крушение, погиб бортмеханик.

В отношении бортмеханика, который, по данным следствия, перед полетом не убедился в отсутствии льда на элементах воздушного судна, уголовное дело прекращено в связи с его смертью.

Как сообщалось, 14 марта 2024 года вертолет Ми-8 компании "Дальнереченск Авиа", на борту которого находились два члена экипажа и 17 пассажиров, следовал по маршруту "посадочная площадка Кварцевый - аэропорт Омсукчан". Воздушное судно потерпело крушение в 75 км от поселка Эвенск Северо-Эвенского района Магаданской области. В результате один человек погиб, 10 были госпитализированы.