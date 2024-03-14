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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Минцифры ждет мощные кибератаки на инфраструктуру избирательной системы России

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Минцифры ожидает масштабные хакерские атаки на инфраструктуру избирательной системы России в дни выборов президента, в том числе на дистанционное электронное голосование, заявил в Центризбиркоме глава министерства Максут Шадаев.

"Пока все хорошо, большой план был реализован по повышению надёжности и устойчивости всей инфраструктуры, которая используется для электронного голосования. Собственно, и сам комплекс, который обеспечивает саму процедуру, все системы смежные, например, Госуслуги, которые на федеральном уровне используются для доступа к голосованию. Всё усиленно, масштабировано, умощнено, держим ситуацию на контроле, - сказал министр журналистам. - Конечно, ожидаем очень серьезные вызовы, атаки, по масштабу в разы больше (чем ранее - ИФ)".

По его словам, Минцифры "честно сделало все возможное и даже больше, чтобы все хорошо работало".

"Мы сегодня готовы, ждём всех на дистанционном электронном голосовании", - добавил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что на сайт ЦИК с начала кампании по выборам президента уже совершено 12 млн хакерских атак. Все они отбиты.

Максут Шадаев Госуслуги Минцифры Михаил Осеевский Ростелеком Центризбирком Элла Памфилова
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