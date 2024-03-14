Гладков сообщил о погибшем и пострадавших при новом обстреле Белгорода

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Белгород и Белгородский район подверглись повторному обстрелу, над этой территорией ПВО сбила десять воздушных целей, есть погибший и пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По данным губернатора, в результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте.

"Есть трое пострадавших. Две женщины с баротравмами и мужчина с осколочным ранением плеча бригадами скорой помощи доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - проинформировал Гладков.

В Белгородском районе пострадали трое детей: "В одном многоквартирном доме трем детям осколками несильно посекло ноги, госпитализация не требуется".

В областном центре различные повреждения выявлены в нескольких квартирах восьми многоквартирных домов, трех частных жилых домовладениях и трех хозсубъектах. Также незначительно повреждено остекление в образовательном учреждении. По предварительным данным, повреждены 13 автомобилей.

По данным губернатора, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ различные повреждения выявлены в частных домовладениях и многоквартирных домах на трех улицах поселка Беловское.

Ранее сообщалось, что при утреннем обстреле областного центра и Белгородского района погиб один мирный житель, пострадали шесть человек.