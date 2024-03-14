Россияне стали жаловаться в Роспотребнадзор на чат-боты и роботы горячих линий

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор начал получать жалобы от граждан на искусственный интеллект, который применяется на горячих линиях в виде чат-ботов и роботов, сообщил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

Он отметил, что многие граждане привыкли общаться с живыми людьми, а современные технологии воспринимают с недоверием, осторожностью, а иногда и с недопониманием.

По его словам, ведомство взаимодействует с представителями бизнеса, чтобы найти адаптированные стандарты работы искусственного интеллекта по отношению к потребителям.

Как уточнил Прусаков, граждане жалуются, что если они просят робота переключить их на оператора, им приходится долго ожидать на линии, а иногда - вновь общаться с роботом.

"Людей это раздражает, они этим недовольны. Более того, высказывают предложения, что нужно ввести специальное регулирование по этому вопросу и наделить Роспотребнадзор полномочиями, чтобы отслеживать работу всех "горячих линий", (...) чтобы не было нарушений в отношении граждан. Поэтому мы будем в этом плане, безусловно, работать и искать те подходы, которые бы всех устроили в конечном итоге", - подчеркнул он.