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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Российские налоговики намерены подать иск о банкротстве польской PGNiG

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российские налоговые органы намерены обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве польской нефтегазовой компании PGNiG.

Одна из московских налоговых инспекций в понедельник опубликовала соответствующее уведомление на Федресурсе.

"Инспекцией Федеральной налоговой службы №36 по городу Москве принято решение об обращении в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о несостоятельности банкротстве АО "Польская нефтяная и газовая промышленность", - говорится в сообщении. В информации о должнике указаны идентификаторы, которые, согласно данным из открытых источников, относятся к PGNiG, то есть к иностранному юрлицу.

"Интерфакс" обратился за комментарием в ФНС.

Национальная газовая монополия PGNiG с 2022 года входит в состав польского нефтяного концерна PKN Orlen.

PGNiG ФНС
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