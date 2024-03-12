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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Нацпроекты по подготовке кадров и развитию технологий запустят с 2025 года

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Национальные проекты по развитию технологического суверенитета и подготовке кадров будут запущены в России с 2025 года, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Президентом в ходе послания объявлены масштабные, прорывные цели. "Для достижения независимости в целом ряде чувствительных областей уже со следующего года нужно запустить новые национальные проекты технологического суверенитета и национальный проект "Кадры"", -сказал он в ходе стратегической сессии по продлению нацпроектов до 2030 года.

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По словам премьера, эти проекты "должны быть нацелены на решение вопросов в части технологии сбережения здоровья граждан, эволюции всех видов транспорта, робототехники, станкостроения, космических, атомных и энерготехнологий".

Он также отметил важность дальнейшего развития российских городов, поселков, социальной сферы, поддержке материнства, детства, демографии, модернизации систем здравоохранения и образования.

Мишустин пояснил, что на эти цели будут работать сразу три нацпроекта: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь" и "Молодежь России".

Глава правительства заявил, что на решение эти задач потребуется выделение значительных ресурсов и создание систем контроля за их эффективным расходованием.

"Необходимо увязать все возможные меры с конечными целевыми эффектами", - подчеркнул он.

Михаил Мишустин
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