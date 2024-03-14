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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:57

Паромы линии Усть-Луга - Балтийск увеличили перевозку накатной техники

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Перевозка накатной техники становится одним из приоритетов в работе железнодорожных паромов линии Усть-Луга - Балтийск, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Оборонлогистика" (агент линии).

"Основными грузами паромов являются, конечно, железнодорожные вагоны с самой разнообразной номенклатурой перевозимых товаров. Но в последнее время приоритетом для оператора становится и различная накатная техника, в частности грузовые автопоезда. Так, в марте этого года совокупная доля автомобилей, перевозимых паромами, увеличилась на 54%", - отметили в пресс-службе.

Это связано с тем, что Литва резко ограничила пропуск грузовых автомобилей, следующих из Калининграда на основную территорию России и обратно. Затрудненный проезд грузовиков через российско-литовскую границу заставил власти Калининградской области, ФГУП "Росморпорт" и "Оборонлогистику" искать выход из этой ситуации.

"В результате, было принято совместное решение все высвобождающиеся паромные мощности перераспределить под загрузку накатной техники. В критической ситуации грузовладельцы могут обратиться к властям региона или к судовладельцам паромов, обращение будет рассмотрено и при наличии возможности содействие в постановке техники на паром будет оказано", - пояснили в пресс-службе.

Приоритет в перевозках отдается в первую очередь грузам, необходимым для жизнеобеспечения области. Все остальные дополнительные места на паромах идут в свободную продажу, которую осуществляют несколько фирм - агентов "Оборонлогистики" в портах Усть-Луга и Балтийск.

В настоящее время на линии работают три железнодорожных парома – "Балтийск", "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". Паром "Амбал" находится на плановом ремонте.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов с определенными оговорками и квотами на их объемы. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На начало февраля морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 24 судна. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

Оборонлогистика Усть-Луга Балтийск Калининградская область
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