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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:32

Гладков сообщил об отсутствии украинских войск на территории Белгородской области

По словам губернатора, бой идет за пределами региона

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил ночью в пятницу, что украинских войск на территории региона нет, бой идёт за его пределами.

"Возвращаюсь из Грайворонского городского округа. Вместе с начальником региональной безопасности Евгением Васильевичем Воробьевым проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами", - написал Гладков в своём телеграм-канале.

Он сообщил, что селу Козинка нанесены серьёзные разрушения. Жители вывезены в безопасное место, по их желанию они могут быть отправлены к родным или в пункты временного размещения.

По его словам, оценка ущерба будет проводиться утром.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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