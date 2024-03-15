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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:54

В Вооруженных силах РФ завершено досрочное голосование на президентских выборах

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что 14 марта в Вооруженных силах завершилось досрочное голосование на выборах президента РФ.

"Свое избирательное право реализовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции. Также досрочно проголосовали военнослужащие, несущие боевое дежурство в отдалённых географических точках, находящиеся в дальних походах и выполняющие задачи в Сирийской Арабской Республике и в зоне Карабахского экономического района Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В период с 25 февраля по 14 марта для доставки избирательных комиссий в отдаленные места дислокации военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ была задействована авиация и морской транспорт Минобороны России. Досрочное голосование военнослужащих на всех избирательных участках прошло в соответствии с федеральным законом "О выборах президента Российской Федерации", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны РФ, работа избирательных комиссий, в частности, была обеспечена в труднодоступных районах Мурманской области, архипелагах и островах арктической зоны, островах Курильской гряды.

Минобороны РФ
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