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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Памфилова оценила долю ДЭГ в Москве в 80%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Москве 80% избирателей предпочитают голосовать на выборах дистанционно, на избирательные участки приходят 20%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, на избирательные участки "в основном приходят 20%". Это большое отличие от других регионов.

"Даже при наличии в 28 оставшихся регионах ДЭГ, все равно это небольшая доля. А Москва уже вперед ушла, 80% привыкли и голосуют дистанционно", - отметила глава комиссии.

Голосование на выборах президента проходит с 15 по 17 марта. Для онлайн-голосования в Москве не нужно было подавать специального заявления заранее.

Москва Центризбирком ДЭГ Элла Памфилова
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