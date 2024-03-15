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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:46

Почти 2,6 млн человек досрочно проголосовали на выборах президента РФ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Почти 2,6 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента России, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии в пятницу.

Досрочное голосование в 42 регионах страны в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в дни голосования на выборах президента РФ находятся в плавании, стартовало 25 февраля и продлилось до 14 марта.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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