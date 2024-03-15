Явка на президентских выборах приблизилась к 24%

По данным ЦИК, в результате атак на урны испорчено от 100 до 150 бюллетеней

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В России на президентских выборах проголосовали уже около 27 млн человек, это близко к 24% от общего числа избирателей, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

"У нас сейчас явка 23,9%, почти 24%. Избирателей у нас 112 млн, проголосовало значит около 27 млн человек. Бюллетеней испортили (у нас порядка 10 случаев), может быть, 100-150", - сказал он.

По его словам, "на результат выборов это вообще никак не влияет".

В некоторых регионах на избирательных участках в урны для голосования заливали зеленку или другие красители. По фактам возбуждены уголовные дела, сообщала председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, те, кого уже задержали после заливки урн жидкостями, "признаются, что делали это за деньги". "Конечно, это идет из-за рубежа", - заявила она.