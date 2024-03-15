В Петербурге попытка поджечь избирательный участок стала поводом для уголовного дела

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено уголовное дело о попытке бросить "коктейль Молотова" в стену избирательного участка на Варшавской улице, сообщили в региональном управлении СКР. Дело расследуется по части 2 статьи 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий).

По версии следствия, 22-летняя женщина по сговору с неустановленными лицами хотела помещать работе избирательной комиссии и бросила об стену дома, где находится этот участок, бутылку с зажигательной смесью. Загорелась информационная табличка о выборах. Пожар быстро потушили, никто не пострадал.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что нарушительницу оперативно задержали: это студентка одного из вузов города. Предварительно установлено, что ее инструктировали по телефону с украинским номером.