Путин набирает в Москве 89,1% голосов по результатам обработки ДЭГ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - По результатам обработки дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве Владимир Путин набирает 89,1% голосов.

Соответствующие данные были озвучены в воскресенье вечером в Мосгоризбиркоме (МГИК).

Как сообщила на заседании глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, на втором месте идёт вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, который по результатам ДЭГ набрал 4,4% голосов.

Третий - с 3,3% голосов - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов, на четвертом месте - с 3,2% голосов - глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как ранее сообщила Кириллова, предварительная явка на выборах в столице превысила 66%. На прошлых выборах президента в 2018 году на избирательные участки пришли 59,95% избирателей.