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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Памфилова назвала беспрецедентным число кибератак на систему онлайн-голосования

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Число хакерских атак, совершаемых на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ, беспрецедентно, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова журналистам.

По ее словам, по этой причине механизм ДЭГ впервые применяется в стране именно в 29 регионах. "У нас была уверенность, что именно в этой части мы полностью обеспечим защиту", - отметила глава ЦИК.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Механизм дистанционного электронного голосования впервые применяется на выборах этого уровня. Оно проходит в 29 регионах России: в 28 регионах - на федеральной платформе, в Москве - на собственной региональной платформе.

ЦИК РФ
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