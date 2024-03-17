Путин лидирует в Петербурге с 80,46% голосов после обработки 0,1% бюллетеней

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с результатом 80,46% согласно обработке 0,10% бюллетеней, сообщается на онлайн табло ЦИК.

80,46% голосующих петербуржцев поддержали Путина, 9,51% проголосовали за Владислава Дванкова, 3,98% - за Николая Харитонова, 2,95% отдали свои голоса за Леонида Слуцкого.

Явка в Петербурге днем 17 марта достигла 70%.

15 марта открылись избирательные участки для трехдневного голосования на выборах президента России. В Петербурге начали работу 1947 постоянных участков (УИК), еще 47 временных участков организованы в больницах, на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту "Пулково", в центре учета и соцобслуживания граждан без определенного места жительства. Большинство избирательных участков в Петербурге обеспечено видеонаблюдением. Етз ки