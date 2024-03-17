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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Путин лидирует на выборах президента с 88% голосов по итогам обработки 24,4% протоколов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,97% голосов по итогам обработки 24,4% протоколов, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Путин Владимир Владимирович - подано голосов 15 млн 755 тыс. 224 голоса. 87,97%", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК в воскресенье.

На втором месте - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов - 681 тыс. 309 (3,8%).

На третьем - вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков - 667 тыс. 448 голосов (3,73%).

На четвертом - глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий 529 тыс. 260 (2,96%).

Явка избирателей на выборах президента РФ по данным на 18:00 по Москве составила 74,22%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Леонид Слуцкий Элла Памфилова ЦИК РФ Николай Харитонов Владислав Даванков Владимир Путин
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