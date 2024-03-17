По данным избиркомов, Путин набрал более 80% голосов в регионах Дальнего Востока

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Владимир Путин на президентских выборах набрал более 80% голосов в регионах Дальнего Востока, следует из данных избирательных комиссий.

На Чукотке за Путина проголосовали 90,49 % избирателей, пришедших на участки. За главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого 3,03 %. Вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков набирает 2,92 %. Депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова поддержали 2,30% избирателей. На Чукотке явка за два часа до закрытия участков составила 87,49%.

В Камчатском крае, по итогам обработки 99,69% протоколов, на выборах президента России побеждает Путин с 84,16% голосов. Далее следуют Даванков с 4,7 % голосов, Харитонов - 4,6%, Слуцкий - 4,29 %. Явка избирателей на этих выборах в Камчатском крае, включая ДЭГ, по данным на 18:00, составила 71,46%.

В Магаданской области после обработки 100% бюллетеней Путин набрал 84,89% голосов. Владислав Даванков 4,73%, Николай Харитонов 4,38%, Леонид Слуцкий 3,85%.

Явка, по данным региональной избирательной комиссии, на 18:00 по местному времени, составила 71,41%.

В Сахалинской области после обработки 93,18% протоколов Путин лидирует с 85,78% голосов избирателей. Харитонов набрал 4,77%, Даванков - 4,02%, Слуцкий -3,41%.

В Хабаровском крае на выборах президента РФ после обработки 100% бюллетеней Путин победил с результатом 80,06 % голосов. На втором месте Даванков, он набрал 6,63 % голосов, на третьем - Харитонов 5,43%. Слуцкий набрал 5,01%. Явка, по данным на 18:00 местного времени составила 60,82%.

В Еврейской автономной области обработано 91,98% бюллетеней. Путин набирает рекордные 92,26%. На втором месте Харитонов с 3,11% голосов, за ним следует Слуцкий (2,02%). Даванков" набирает 1,48%. Явка, по данным на 18:00 местного времени, в ЕАО составила 88,66%.

В Приморском крае после обработки 88,51 % протоколов УИК Путин набирает 87,84% голосов избирателей. За Слуцкого проголосовали 4,03 %. Харитонова поддержали 3,49% избирателей. Даванков набирает 2,99 %. В Приморье, по данным на 18:00, проголосовали 71,45 % избирателей.

В Амурской области после обработки 96,32% протоколов Путин набирает 86,96% голосов. Второе место у Харитонова - 3,97%. Следом идет Слуцкий (ЛДПР) - 3,7%, с небольшим отрывом замыкает список Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,61%. Явка в Приамурье составила 73,61%.

В Забайкальском крае после обработки 97,49% голосов Путин набрал 87,64%, у Харитонова - 4,02%, на третьем месте Слуцкий - 3,32%, за Даванкова проголосовало 3,29%. Явка в Забайкалье составила 65,51%.