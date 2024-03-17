МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов президента

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В МВД России не зафиксировали нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосований на президентских выборах в субъектах страны, заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

"Нарушений избирательного законодательства, которые бы впрямую могли повлиять на итоги выборов на конкретных участковых избирательных комиссиях, сотрудниками органов внутренних дел не выявлено", - сказал Горовой в воскресенье, выступая в Центральной избирательной комиссии.

Выборы президента РФ в этом году проходили 15-17 марта. Общая федеральная явка на выборах президента РФ составила 74,22%, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев. По итогам обработки 24,4% протоколов на выборах с 87,97% голосов лидирует Владимир Путин.