Путин лидирует в Москве по итогам обработки 70,09% протоколов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - По результатам обработки 70,09% бюллетеней на выборах президента РФ, выданных в Москве, Владимир Путин набирает 88,8% голосов, вторым идет Владислав Даванков.

Соответствующие данные обнародовал общественный штаб по наблюдению за выборами.

Как уточнил "Интерфаксу" зампред Мосгоризбиркома, эти данные включают как дистанционное электронное голосование, так и обработку бюллетеней на участках.

На втором месте вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набрал 4,61% голосов.

Третий - с 3,33% голосов - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов, на четвертом месте - с 3,14% голосов - глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как ранее сообщила глава МГИК Ольга Кириллова, предварительная явка на выборах в столице превысила 66%. На прошлых выборах президента в 2018 году на избирательные участки пришли 59,95% избирателей.