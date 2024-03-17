Путин набирает не менее 84% голосов после обработки первых бюллетеней на Юге РФ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Результаты обработки первых бюллетеней в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах показывают поддержку действующего президента РФ Владимира Путина на уровне не ниже 84%, что следует из данных на табло ЦИК.

Наибольшую поддержку после обработки первых бюллетеней Путин получил в Чеченской республике, где после обработки 2,69% бюллетеней он набирает 99,28% голосов. На втором месте в республике Леонид Слуцкий, у которого 0,47% голосов, на третьем - Николай Хариторонов (0,28%)

В Северо-Кавказском федеральном округе действующий президент после обработки первых результатов набирает не менее 87%. В том числе в Ингушетии Путина поддержали 91,16% избирателей, в Северной Осетии - 90,6% (после обработки 37% бюллетеней), в Кабардино-Балкарии - 94,47%, в Карачаево-Черкессии - %, в Ставропольском крае - 87,71% и в Дагестане - 93,67%.

В Южном федеральном округе самый высокий уровень поддержки Путина после обработки первых бюллетеней в Крыму, где по результатам обработки 1,11% голосов он набирает 93,27%. На втором месте в республике кандидат Владислав Даванков - 2,57%, на третьем - Николай Харитонов (2,26%).

В Ростовской области Путин набирает 91,39% после обработки первых бюллетеней, в Краснодарском крае - 89,06%, в Адыгее - 88,53%, в Севастополе - 90,9%, в Астраханской области - 86,67%, в Волгоградской области - 88,83% и в Калмыкии - 88,83%.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

Механизм дистанционного электронного голосования впервые применяется на выборах президента РФ. Оно проходит в 29 регионах России: в 28 регионах - на федеральной платформе, в Москве - на собственной региональной платформе.