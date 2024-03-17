Путин лидирует в Смоленской области на выборах президента, вторым идет Харитонов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - По результатам обработки 0,69% бюллетеней на выборах президента РФ в Смоленской области Владимир Путин набирает 87,69% голосов, следует из данных Центризбиркома.

На втором месте депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов - с 4,78% голосов, на втором месте вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набрал 3,87% голосов.

На четвертом месте - с 2,95% голосов - глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Явка избирателей в Смоленской области на 17 марта 18:00 составила 507589 человек, что составило 70,05% от общего числа избирателей.

На прошлых выборах президента в 2018 году на избирательные участки региона пришли 61,27% избирателей.