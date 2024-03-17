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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Выборы президента РФ в Петербурге прошли без серьезных нарушений

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Выборы президента РФ в Петербурге прошли в штатном режиме, сообщает Смольный в воскресенье.

"Выборы прошли в штатном режиме, без серьезных инцидентов, способных повлиять на окончательный результат, и в строгом соответствии с законодательством (...)", - приводятся в сообщении слова губернатора города Александра Беглова.

Как сообщается на онлайн табло ЦИК, после обработки 2,9% бюллетеней 80,65% голосующих петербуржцев поддержали Владимира Путина, 8,87% проголосовали за Владислава Даванкова, 3,91% отдали свои голоса за Леонида Слуцкого, 3,78% - за Николая Харитонова.

Явка в Петербурге днем 17 марта достигла 70%.

15 марта открылись избирательные участки для трехдневного голосования на выборах президента России. В Петербурге начали работу 1947 постоянных участков (УИК), еще 47 временных участков организованы в больницах, на Московском и Ладожском вокзалах и в аэропорту "Пулково".

Петербург Смольный ЦИК Александр Беглов
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