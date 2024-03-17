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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Предварительная явка на выборах президента в Петербурге составила 73,4%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Предварительная явка на выборах президента России в Петербурге составила 73,4%, сообщает городская избирательная комиссия.

"Явка беспрецедентно высокая для Санкт-Петербурга. По предварительным данным, она составила 73,4%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за выборами в Петербурге следили более 6,5 тыс. наблюдателей, 24 из которых приехали из других стран.

После обработки 2,9% бюллетеней 80,65% голосующих петербуржцев поддержали Владимира Путина, 8,87% проголосовали за Владислава Даванкова, 3,91% отдали свои голоса за Леонида Слуцкого, 3,78% - за Николая Харитонова.

15 марта открылись избирательные участки для трехдневного голосования на выборах президента России. В Петербурге начали работу 1947 постоянных участков (УИК), еще 47 временных участков организованы в больницах, на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту "Пулково", в центре учета и соцобслуживания граждан без определенного места жительства.

Санкт-Петербург ЦИК РФ
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