Путин лидирует на выборах в Петербурге с 81,68% после обработки 17,8% бюллетеней

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге с результатом 81,68% согласно обработке 17,8% бюллетеней, сообщается на онлайн табло ЦИК.

81,68% голосующих петербуржцев поддержали Путина, 8,03% проголосовали за Владислава Даванкова, 4,07% отдали свои голоса за Леонида Слуцкого, 3,76% - за Николая Харитонова.

Предварительная явка в Петербурге составила 73,4%.

15 марта открылись избирательные участки для трехдневного голосования на выборах президента России. В Петербурге начали работу 1947 постоянных участков (УИК), еще 47 временных участков организованы в больницах, на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту "Пулково", в центре учета и соцобслуживания граждан без определенного места жительства. Большинство избирательных участков в Петербурге обеспечено видеонаблюдением.