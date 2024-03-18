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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Путин набирает в Псковской области 84,7% голосов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - По результатам обработки всех бюллетеней в Псковской области Владимир Путин набирает 84,7% голосов избирателей на выборах президента РФ, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона в своем телеграм-канале.

"По результатам обработки 100% бюллетеней - предварительные итоги выборов президента РФ на территории Псковской области: Путин Владимир Владимирович - 84,7%, проголосовало 288 726", - говорится в сообщении.

На втором месте Николай Харитонов - 5,3% (18 тыс. человек), на третьем Владислав Даванков - 5,2% (17,8 тыс.). За Леонида Слуцкого проголосовали 3,5% (11,9 тыс. человек).

По данным комиссии, в Псковской области в выборах 15-17 марта приняли участие 68,6% - 342 890 избирателей.

Владимир Путин РФ Николай Харитонов Леонид Слуцкий Владислав Даванков Псковская область
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