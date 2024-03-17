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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Путин лидирует на выборах по итогам федерального онлайн-голосования с 87,41% голосов

Путин лидирует на выборах по итогам федерального онлайн-голосования с 87,41% голосов
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,41% по итогам проведения федерального дистанционного электронного голосования (ДЭГ); на втором месте - Владислав Даванков, следует из данных ЦИК.

Согласно данным, представленным в информцентре ЦИК, на втором месте - вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков с 6,28%. На третьем - глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий (3,75%).

На четвертом месте - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов с 2,56%. При этом Харитонов по результатам обработки 69% протоколов занимает второе место в рамках голосования бумажным бюллетенем (4,18% голосов).

Механизм дистанционного электронного голосования впервые применялся на выборах президента РФ. Оно прошло в 29 регионах России: в 28 регионах - на федеральной платформе, в Москве - на собственной региональной платформе.

ДЭГ ЦИК Владимир Путин Николай Харитонов Владислав Даванков Леонид Слуцкий
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