Путин среди основных задач нового срока назвал продолжение СВО и укрепление ВС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение задач в рамках СВО и укрепление вооруженных сил являются одними из основных целей для него на посту главы государства.

"Прежде всего, нам нужно решать задачи в рамках СВО, укреплять обороноспособность, укреплять вооруженные силы. Это происходит очень хорошим темпом и с отличным качеством", - сказал Путин журналистам.

Он отметил, что основные задачи развития страны были недавно изложены в послании Федеральному Собранию.

"Наша задача заключается в том, чтобы, используя доверие граждан РФ, сделать все, что от нас зависит, чтобы все поставленные задачи были решены, а цели достигнуты", - подчеркнул Путин.

"Благодарю всех граждан России за доверие, которое вы мне оказали, и сделаю все, что в моих силах, чтобы решить те задачи, которые были поставлены перед страной, и достичь те цели, которые мы считаем абсолютно приоритетными", - добавил Путин.