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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Макрон и Шольц обсуждают в Берлине украинскую тематику

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германия Олаф Шольц в пятницу проводят встречу в Берлине, на которой, как ожидается, постараются устранить разногласия по Украине, сообщает агентство EFE.

Перед началом переговоров оба лидера не стали отвечать на вопросы журналистов.

Ожидается, что позже в пятницу к Макрону и Шольцу присоединится премьер Польши Дональд Туск.

Ранее издание Politico, сообщая о переговорах лидеров Франции и Германии, отметило, что "это будет попыткой снизить явно усилившуюся в последние недели напряженность в связи с украинской темой".

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"Лидеры хотят, чтобы их встреча показала единство на фоне того, что существовавшие трения между Парижем и Берлином по Украине недавно переросли в явную вражду", - говорилось в статье Politico.

Издание напоминает, что разногласия между Францией и Германией по Украине усилились в конце февраля, когда Макрон заявил, что Западу не следует исключать развитие событий, при котором придется направить войска на Украину. Шольц, равно как и руководство США и многих других стран, не согласился с Макроном и напомнил, что в НАТО с самого начала украинского конфликта условились не направлять свои силы на территорию Украины.

При этом в Берлине, как говорится в материале, недовольны тем, что Макрон, с одной стороны, делает подобные резкие заявления по украинскому конфликту, а с другой - передает Киеву значительно меньше вооружений, чем ФРГ. В Париже в ответ на это заявляют, что сфокусированы на том, чтобы передавать лишь то вооружение, которое способно принести наибольшую пользу.

Украина Эммануэль Макрон Олаф Шольц
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