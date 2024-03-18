Путин набрал на выборах президента на Камчатке 85,03% голосов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Камчатском крае, по итогам обработки 100% избирательных протоколов, включая дистанционное электронное голосование (ДЭГ), на выборах президента России Владимир Путин набрал 85,03% голосов, сообщает избирательная комиссия Камчатского края.

Далее следуют вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков с 4,86% голосов, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий - 4,29%, и депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов - 4,12%.

На выборах президента в 2018 году Путин набрал 69,44% голосов камчатских избирателей.

Явка избирателей на этих выборах в Камчатском крае составила 73,56% (67,74% в 2018 году).